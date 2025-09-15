Vermüllung des öffentlichen Raums: Littering – Horb steht nicht alleine da

Das Umweltbundesamt bestätigt: Die Vermüllung öffentlicher Räume wie in Horb ist kein Einzelfall. Die Folgen sind gravierend – für Umwelt, Hygiene und städtische Budgets.

Überquellende Mülleimer, Gelbe Säcke, die schon Tage vor der Abholung auf dem Gehweg stehen – und immer wieder Beschwerden aus der Bevölkerung: Die Stadt Horb kämpft mit dem Thema Müll. Stadtsprecherin Inge Weber spricht von einem erheblichen Aufwand für Reinigung und Entsorgung, der die Stadt jährlich bis zu 70.000 Euro kostet. Doch ist das ein Einzelfall oder Teil eines bundesweiten Problems?

Das Umweltbundesamt (UBA) bestätigt auf Anfrage, dass solche Missstände keineswegs ungewöhnlich sind.

Auswirkungen: ökologisch, hygienisch, wirtschaftlich

Die Auswirkungen des sogenannten Litterings – also der Vermüllung des öffentlichen Raums – sind laut Bundesbehörde erheblich: ökologisch, hygienisch und auch wirtschaftlich.

In Horb wurden etwa an den Wertstoffinseln wiederholt größere Mengen an illegal entsorgtem Hausmüll festgestellt. Besonders betroffen sind abgelegene Standorte, an denen sich Müllsünder unbeobachtet fühlen. Die Stadt reagiert mit regelmäßigen Reinigungsaktionen und setzt auch auf soziale Kontrolle durch Anwohner.

Die Verantwortung für die Entsorgung von Leichtverpackungen liege klar bei den sogenannten dualen Systemen, heißt es dort. Diese seien gesetzlich verpflichtet, eine flächendeckende und vom Restmüll getrennte Sammlung sicherzustellen – per Hol- oder Bringsystem, in enger Abstimmung mit den kommunalen Entsorgern.

Problem: Hausmüll in öffentlichen Mülleimern

„Mit der Abstimmung der dualen Systeme mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern ist es möglich, jeweils Sammelsysteme einzurichten und zu betreiben, die auf die lokalen Bedingungen vor Ort abgestimmt sind. Falls bei der Sammlung vor Ort Probleme auftreten, sind diese vor Ort zu beheben“, so das Umweltbundesamt.

Ein besonders problematischer Punkt: Wenn Bürger öffentliche Mülleimer für private Müllentsorgung nutzen. „Das Entsorgen von Hausmüll in öffentlichen Abfallbehältern kann eine Ordnungswidrigkeit darstellen“, betont das Umweltbundesamt. Denn laut Gesetz besteht eine Anschlusspflicht an die kommunale Abfallentsorgung – jeder Haushalt muss über eigene Mülltonnen verfügen und entsprechende Gebühren zahlen.

Wie lässt sich das Problem langfristig eindämmen? Neben Kontrollen setzt das UBA vor allem auf Information und Aufklärung. Die dualen Systeme sind gesetzlich verpflichtet, regelmäßig über Sinn und Zweck der Mülltrennung zu informieren. Auf Bundesebene geschieht dies etwa über die Kampagne „Mülltrennung wirkt“.

Auch Bundesumweltamt sieht bei der Gelben Tonne Vorteile

In Horb wünscht sich die Stadtverwaltung nun konkrete Veränderungen – etwa durch die Einführung von Gelben Tonnen statt Gelber Säcke. Denn letztere reißen oft, werden von Tieren zerfetzt oder bei Wind verweht.

Auch das UBA sieht Vorteile in stabileren Sammelbehältern: „Gelbe Säcke im öffentlichen Raum können … zu einem Freisetzen von Verpackungen … führen. Diese Gefahr kann teilweise durch die Verwendung von gelben Tonnen verringert werden.“

Das Fazit: Littering ist kein lokales, sondern ein strukturelles Problem – mit lokalen Ursachen und Lösungen. Gefordert sind dabei Bürger, Entsorger, Verwaltung und Politik gleichermaßen.

Littering: Ursachen und Lösungsansätze

Verpackungen

Ein großer Teil des Mülls im öffentlichen Raum entsteht durch sogenannte To-Go-Verpackungen: Coffee-to-go-Becher, Einweg-Essensschalen oder Snackverpackungen. Diese landen oft achtlos auf Straßen, in Parks oder überquellenden Mülleimern – mit Folgen für Umwelt und Stadtsauberkeit. „Der Verzehr von Speisen und Getränken aus Einwegverpackungen unterwegs führt zu hohen Verpackungsabfallmengen, die Probleme mit dem Littering … verursachen können“, so das Umweltbundesamt.

Mehrwegangebot

Seit Anfang 2023 gilt in Deutschland die Mehrwegangebotspflicht: Restaurants, Bistros und Cafés, die Speisen oder Getränke in Einwegkunststoffbehältern verkaufen, müssen eine Mehrwegalternative anbieten. Für kleine Betriebe gelten Ausnahmen, betont das UBA – sie müssen es zumindest ermöglichen, dass Kunden eigene Behälter mitbringen.

Einschätzung

„Die Verwendung von Mehrwegverpackungen für To-Go-Produkte ist eine sehr gute Möglichkeit, Einwegverpackungen und die damit verbundenen Umweltbelastungen zu verringern“, heißt es vom UBA in der Antwort an unsere Anfrage.

Positiver Trend

Zwar wird diese Pflicht laut Studien bislang noch nicht flächendeckend eingehalten, wie das UBA schreibt – aber der Trend ist positiv: Immer mehr Anbieter setzen laut UBA auf einheitliche Mehrwegpoolsysteme, bei denen Becher oder Boxen an verschiedenen Orten wieder zurückgegeben werden können.