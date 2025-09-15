Vermüllung des öffentlichen Raums: Littering – Horb steht nicht alleine da

Das Umweltbundesamt bestätigt: Die Vermüllung öffentlicher Räume wie in Horb ist kein Einzelfall. Die Folgen sind gravierend – für Umwelt, Hygiene und städtische Budgets.
Überquellende Mülleimer, Gelbe Säcke, die schon Tage vor der Abholung auf dem Gehweg stehen – und immer wieder Beschwerden aus der Bevölkerung: Die Stadt Horb kämpft mit dem Thema Müll. Stadtsprecherin Inge Weber spricht von einem erheblichen Aufwand für Reinigung und Entsorgung, der die Stadt jährlich bis zu 70.000 Euro kostet. Doch ist das ein Einzelfall oder Teil eines bundesweiten Problems?