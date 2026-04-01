Das klassische Sparbuch verliert an Bedeutung: Wer heute Vermögen aufbauen will, braucht eine durchdachte Strategie. Die Kreissparkasse Rottweil erklärt, worauf es bei moderner Geldanlage wirklich ankommt.

Der Finanzmarkt hat sich gewandelt, klassische Sparbücher und Tagesgelder reichen heute nicht mehr aus, um das Vermögen langfristig zu sichern und zu mehren. In der Redaktionsreihe „Vermögen verstehen – Chancen nutzen“ möchte die Kreissparkasse Rottweil das Finanzwissen der Leserinnen und Leser stärken, damit sie ihre Vermögensziele erreichen. Dazu werden in jedem Artikel Finanzbegriffe in der Rubrik „Lexikon“ erläutert. In dieser Ausgabe werden die beiden Vorstände der Kreissparkasse Rottweil, Christian Kinzel, Vorsitzender des Vorstandes und Daniel Rühle, Mitglied des Vorstandes zu ihrer Anlagephilosophie interviewt.

Herr Kinzel: Was ist die Grundphilosophie der Kreissparkasse Rottweil bei der Geldanlage? Wir sehen das Vermögen unserer Kundinnen und Kunden als Ressource, mit der Träume realisiert und die Zukunft gesichert werden kann. Eine Geldanlage soll den Menschen Sicherheit geben, aber auch Chancen eröffnen. Uns ist dabei eine ganzheitliche Betrachtung der Kundinnen und Kunden wichtig. Die Geldanlage muss schlussendlich zum Leben des Kunden passen, nicht umgekehrt.

Das klingt toll, aber wie gehen Sie hier konkret vor?

Zunächst einmal muss das Ziel der Geldanlage definiert werden sowie der Anlagehorizont bestimmt werden. Im Grunde verfügt jede Geldanlage über die Eigenschaften Rendite, Verfügbarkeit und Risiko, die in einem Spannungsverhältnis zueinanderstehen. Anleger müssen ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Das ermittelte Risikoprofil ist die Grundlage, um einen passgenauen Anlagevorschlag zu entwickeln, der für jeden Kunden individuell die optimale Mischung aus Chancen aber auch dem Bedürfnis nach Sicherheit bietet.

Welche Rolle spielt Sicherheit – gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten?

Sicherheit ist nach wie vor ein zentrales Anliegen unserer Kundinnen und Kunden. Um Risiken abzufedern, kombinieren wir verschiedene Anlageklassen sinnvoll miteinander und setzen auf eine breite Streuung. Das Kerninvestment, das den größten Anteil der Geldanlage ausmacht, wird unabhängig von kurzfristigen Trends ausgerichtet. Trendthemen, die kurzfristig höhere Ertragschancen bieten, aber auch mit höheren Risiken verbunden sind, können als Beimischung ausgewählt werden.

Herr Rühle: Ist das Sparbuch nicht trotzdem eine gute Anlage, weil das Geld dort sicher und jederzeit verfügbar ist?

Das Sparbuch ist nach wie vor ein verlässlicher Ort für die finanzielle Reserve. Es punktet mit den beiden Eigenschaften Sicherheit und Verfügbarkeit. Allerdings fehlt dem Sparbuch die dritte, für langfristige Ziele oft entscheidende Komponente: die Rendite. Die aktuell marktgängigen Zinsen für Spareinlagen liegen deutlich unterhalb der Inflationsrate. Das bedeutet, dass das Vermögen Jahr für Jahr an Kaufkraft verliert. Man kann sich immer weniger mit dem ersparten Vermögen leisten. Wer jedoch langfristig Vermögen aufbauen und die Inflation ausgleichen möchte, sollte ein Teil seines Vermögens in renditestärkere Anlageformen investieren. Dies gilt insbesondere für regelmäßiges Sparen – denn eine ordentliche Rendite wirkt wie ein Sparturbo, sie verkürzt die Zeit, die nötig ist, um das eigene Sparziel zu erreichen. Bleibt die Laufzeit unverändert, ermöglicht eine hohe Rendite eine niedrigere Sparrate.

Lexikon

Die Rendite zeigt, wie viel Gewinn man mit einer Investition im Vergleich zum eingesetzten Kapital erzielt hat und wird in Prozent angegeben. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettorendite ist wichtig, denn nur die Nettorendite berücksichtigt Steuern und Inflation – und zeigt damit, was tatsächlich ankommt.

Können Sie uns auch einen Einblick geben, wie ihre Kundinnen und Kunden ihr Geld tatsächlich investieren?

Bei unseren Kundinnen und Kunden zeigte sich 2025 ein geteiltes Bild. Der Bestand an kurzfristig verfügbaren Einlagen auf Giro- und Geldmarktkonten ist deutlich angestiegen. Auch im Landkreis Rottweil sind wir von der Automobilkrise mit den vielen Zulieferfirmen, sowie von der generellen konjunkturellen Schwäche betroffen. In diesen Zeiten treten Sicherheit und Liquidität in den Vordergrund.

Gleichzeitig ist das Wertpapiervermögen unserer Kundinnen und Kunden im Vergleich zum Vorjahr um 58,4 Millionen Euro deutlich angestiegen. Mit den Einlagen unserer Kunden verwaltet die Kreissparkasse Rottweil ein Vermögen von über 3,6 Milliarden Euro. Im Jahr 2025 gab es viele Kundinnen und Kunden, die erkannt haben, dass nur mit den Chancen, die uns die Kapitalmärkte bieten, das eigene Vermögen vor Inflationsverlusten geschützt werden kann. Insbesondere Investmentfonds, ETFs und Vermögensverwaltungen wurden im letzten Jahr sehr stark nachgefragt.

In der kommenden Ausgabe „ETFs, Aktien & Co. – Was passt zu wem?“ erhalten Kunden tiefergreifende Einblicke in einzelne Anlageformen.

Wer mehr über passende Anlagestrategien erfahren möchte, findet auf der Webseite der Kreissparkasse Rottweil weitere Informationen und persönliche Beratungsangebote.