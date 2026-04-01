Das klassische Sparbuch verliert an Bedeutung: Wer heute Vermögen aufbauen will, braucht eine durchdachte Strategie. Die Kreissparkasse Rottweil erklärt, worauf es bei moderner Geldanlage wirklich ankommt.
Der Finanzmarkt hat sich gewandelt, klassische Sparbücher und Tagesgelder reichen heute nicht mehr aus, um das Vermögen langfristig zu sichern und zu mehren. In der Redaktionsreihe „Vermögen verstehen – Chancen nutzen“ möchte die Kreissparkasse Rottweil das Finanzwissen der Leserinnen und Leser stärken, damit sie ihre Vermögensziele erreichen. Dazu werden in jedem Artikel Finanzbegriffe in der Rubrik „Lexikon“ erläutert. In dieser Ausgabe werden die beiden Vorstände der Kreissparkasse Rottweil, Christian Kinzel, Vorsitzender des Vorstandes und Daniel Rühle, Mitglied des Vorstandes zu ihrer Anlagephilosophie interviewt.