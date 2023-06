Mittlerweile ist das „Titan“-Tauchboot seit mehr als drei Tagen im Atlantik verschwunden. Die Hoffnung, die Insassen noch zu finden, schwindet. Denn: Der Sauerstoff an Bord wird langsam knapp – sollte das U-Boot überhaupt noch in Takt sein.

Die Rettungstrupps suchen weiter und konzentrierten sich auf ein Gebiet, aus dem am Dienstagabend und am Mittwochmorgen Geräusche aufgenommen wurden. Aber, wer ist überhaupt an Bord des U-Boots?

Vermisst wird das Tauchboot seit Sonntagvormittag (Ortszeit). Vorher war es mit fünf Menschen an Bord zum „Titanic“-Wrack aufgebrochen. Der Luxusdampfer war 1912 gesunken und liegt in rund 3800 Metern Tiefe. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs riss der Kontakt zum Mutterschiff „Polar Prince“ ab.

Wer war alles an Bord der „Titan“?

An Bord waren insgesamt fünf Personen, die jetzt vermisst werden. Sie alle haben Oceangate, der Betreiberfirma der „Titan“, für die abenteuerliche Reise zum Wrack der „Titanic“ viel Geld gezahlt. Kosten für die insgesamt achttägige Expedition: rund 250 000 US-Dollar (229 000 Euro) pro Person.

Forscher Paul-Henri Nargeolet : Der 77-Jährige ist als „Monsieur Titanic“ bekannt und einer der führenden Experten für das Wrack des Luxusdampfers. Seit Jahrzehnten konzentriert er sich auf dessen Erforschung. Schon als Kind begann er mit dem Tauchen. Als Neunjähriger soll er etwa in Casablanca eine Gruppe von Tauchern zu einem Frachtschiff in 20 Metern Tiefe begleitet haben. Später ließ er sich zum Kommandanten bei der französischen Marine und beim Militär zum Tiefseetaucher und Minenräumer ausbilden.



Im Jahr 1987 leitete Nargeolet dann die erste Expedition zum „Titanic“-Wrack, viele weitere folgten. Auch wurde er Direktor für Unterwasserforschung beim Unternehmen RMS-Titanic, das die Bergungsrechte an dem Schiffswrack hält.



: Der 77-Jährige ist als „Monsieur Titanic“ bekannt und einer der führenden Experten für das Wrack des Luxusdampfers. Seit Jahrzehnten konzentriert er sich auf dessen Erforschung. Schon als Kind begann er mit dem Tauchen. Als Neunjähriger soll er etwa in Casablanca eine Gruppe von Tauchern zu einem Frachtschiff in 20 Metern Tiefe begleitet haben. Später ließ er sich zum Kommandanten bei der französischen Marine und beim Militär zum Tiefseetaucher und Minenräumer ausbilden. Im Jahr 1987 leitete Nargeolet dann die erste Expedition zum „Titanic“-Wrack, viele weitere folgten. Auch wurde er Direktor für Unterwasserforschung beim Unternehmen RMS-Titanic, das die Bergungsrechte an dem Schiffswrack hält. Der britische Abenteurer Hamish Harding: Laut seinem Stiefsohn ist auch Hamish Harding, ein britischer Milliardär und Vorsitzender des Luftfahrtunternehmens Action Aviation, an Bord der „Titan“. Der 58-jährige Geschäftsmann hält drei Guinness-Weltrekorde – zum Beispiel den für den längsten Tauchgang im Marianengraben, dem tiefsten Ort der Erde.



Dorthin tauchte er im März 2021 mit dem US-amerikanischen Investor Victor Vescovo, beide blieben vier Stunden und 15 Minuten lang dort und legten eine Strecke von 4,6 Kilometern auf dem Meeresgrund zurück. Harding flog außerdem im Juni 2022 ins Weltall und war 2020 mit einem seiner Söhne – dem damals 12-jährigen Giles – am Südpol. Er ist mit der US-Amerikanerin Linda verheiratet, und hat neben Giles noch einen weiteren Sohn, Rory, sowie eine Stieftochter und einen Stiefsohn. Er lebt mit seiner Familie in Dubai.



Der britischen Tageszeitung „Guardian“ nach hat Harding einen Abschluss in Naturwissenschaften und Chemieingenieurwesen von der Universität Cambridge. Geschätztes Vermögen: rund eine Milliarde Pfund (1,17 Milliarden Euro). Im Jahr 2004 gründete er sein Flugzeuggeschäft, das seinen Sitz in Dubai hat. Harding ist außerdem Vorsitzender der Nahost-Gruppe des Explorer Clubs, einem von führende Forscher gegründeter Privatclub, dessen Ziel es ist, die wissenschaftlichen Erforschung von Land, Meer, Atmosphäre und Weltall zu erforschen.



Noch am Samstag hatte der Brite seinen Trip zum Wrack der „Titanic“ angekündigt. Er sei stolz, die Reise machen zu können, schrieb er unter anderem auf Instagram. Wegen des schlimmsten Winters in Neufundland seit 40 Jahren, sei es vermutlich die einzige „Titanic“-Expedition in diesem Jahr, heißt es dort weiter. Nun habe sich aber ein Wetterfenster aufgetan und man werde „morgen einen Tauchgang versuchen“.

Der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood (48): Dawood ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des pakistanischen Mischkonzerns Engro. Das produziert unter anderem Düngemittel und Chemikalien, investiert aber auch in den Energiesektor. Zudem ist der 48-Jährige Treuhänder des SETI-Instituts, einer Non-Profit-Nichtregierungsorganisation, die sich mit der Suche nach intelligentem außerirdischem Leben befasst. Und: Im Prince’s Trust International, einer vom britischen König Charles gegründeten Wohltätigkeitsorganisation, ist er Beiratsmitglied.



Er soll laut Medienberichten aus einer der reichsten Familien Pakistans stammen. Mit seiner Frau Christine und seinen Kindern – Suleman und Alina – lebt er in London. Christine Dawood wurde in Deutschland geboren – und zwar im bayrischen Rosenheim, wie das „Oberbayerische Volksblatt“ berichtet. Demnach lebt die Familie der 46-Jährigen noch heute in der Region. Die Oxford-Absolventin arbeitet unter anderem als Buchautorin und Lebenscoach.



(48): Dawood ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des pakistanischen Mischkonzerns Engro. Das produziert unter anderem Düngemittel und Chemikalien, investiert aber auch in den Energiesektor. Zudem ist der 48-Jährige Treuhänder des SETI-Instituts, einer Non-Profit-Nichtregierungsorganisation, die sich mit der Suche nach intelligentem außerirdischem Leben befasst. Und: Im Prince’s Trust International, einer vom britischen König Charles gegründeten Wohltätigkeitsorganisation, ist er Beiratsmitglied. Er soll laut Medienberichten aus einer der reichsten Familien Pakistans stammen. Mit seiner Frau Christine und seinen Kindern – Suleman und Alina – lebt er in London. Christine Dawood wurde in Deutschland geboren – und zwar im bayrischen Rosenheim, wie das „Oberbayerische Volksblatt“ berichtet. Demnach lebt die Familie der 46-Jährigen noch heute in der Region. Die Oxford-Absolventin arbeitet unter anderem als Buchautorin und Lebenscoach. Der Sohn von Shahzada Dawood, Suleman Dawood: Der 19-Jährige begleitete seinen Vater auf die Expedition. Er studiert noch und lebt mit seiner Familie in London.

Oceangate-Firmenchef Stockton Rush: Der 61-Jährige ist Chef von Oceangate, der Betreiberfirma der „Titan“. Das amerikanische Unternehmen setzt eigenen Angaben zufolge bemannte Tauchboote und Startplattformen der nächsten Generation ein, um den Zugang zur Tiefsee auf bis zu 4000 Meter zu erweitern. Auf der Webseite des Unternehmens heißt es, man habe „mehr als 14 Expeditionen und über 200 Tauchgänge im Pazifik, Atlantik und Golf von Mexiko erfolgreich abgeschlossen“. Im Angebot auch: die Reise zum Wrack der „Titanic“.



Rush steuerte als Kapitän das verschwundene U-Boot. Laut Oceangate war er der jüngste Pilot der Welt, als er 1981 im Alter von 19 Jahren am United Airlines Jet Training Institute die Berechtigung zum Flugkapitän einer DC-8 erwarb.

Sicherheitsbedenken an „Titan“

An der Sicherheit der „Titan“ waren zuletzt zunehmend Zweifel aufgekommen. Rush sagte im Podcast des CBS-Reporters David Pogue, der selbst 2022 mit der „Titan“ mitgefahren war: „Wissen Sie, irgendwann ist Sicherheit reine Verschwendung.“ Und weiter: „Ich meine, wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, stehen Sie am besten nicht auf. Steigen Sie nicht in Ihr Auto. Tun Sie gar nichts.“

Die britische BBC beruft sich auf US-Gerichtsdokumente, wonach ein Mitarbeiter von Oceangate 2018 vor potenziellen Sicherheitsproblemen gewarnt hat. Mängel im Karbonrumpf des Boots könnten ohne strengere Tests unentdeckt bleiben, hieß es damals.