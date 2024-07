Vermisstes Kind: Polizei sucht mit Großaufgebot nach vermisster 13-Jähriger

1 Seit Montag wird ein 13-jähriges Mädchen in Mechernich vermisst. Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Mädchen will zur Schule gehen - doch die ist gar nicht geöffnet. Die 13-Jährige ist seit Montag verschwunden.









Mechernich - Die Polizei sucht derzeit mit einem Großaufgebot nach einer vermissten 13-Jährigen im nordrhein-westfälischen Mechernich im Kreis Euskirchen. An der Suche beteiligen sich nach Angaben der Polizei unter anderem ein Hubschrauber und Hunde. Die Schülerin ist seit Montag verschwunden. Es könne sein, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinde, sagte ein Sprecher. Das Kind spreche nur gebrochen Deutsch und kenne sich in der Umgebung nicht gut aus. Es habe kein Handy bei sich.