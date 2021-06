(sb/pz) 28.06.2021 - 14:03 Uhr , aktualisiert am 28.06.2021 - 15:58 Uhr

1 Unter anderem mit einem Hubschrauber hat die Polizei bereits nach dem Vermissten gesucht. (Archivfoto) Foto: Kraufmann

Der seit Sonntag vermisste 67-Jährige ist am Montagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, in einer Hütte nahe der Lindichstraße in Hechingen tot aufgefunden worden.

Hechingen - Der Mann hatte seine Wohnanschrift am Sonntag gegen 15 Uhr zu einer Radtour verlassen und ist nicht zurückgekehrt. Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch unter Einbeziehung von Suchhunden und einem Polizeihubschrauber, blieben ohne Erfolg. Daher hat sich die Polizei am Montagnachmittag an die Öffentlichkeit gewandt.

Kurze Zeit später fanden Einsatzkräfte den Mann jedoch an einer seiner Radstrecken auf. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht.