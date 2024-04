1 Bundeswehrsoldaten helfen bei der Suche nach dem vermissten Sechsjährigen. Foto: dpa/Jonas Walzberg

Der sechsjährige Arian ist weiter verschwunden. Der Junge wird seit Montag vermisst. Die Suche geht weiter.









Auch in der vierten Nacht in Folge ist der sechs Jahre alte Arian aus Elm im Norden Niedersachsens vermisst geblieben. Die eingeleiteten Suchmaßnahmen hätten bisher nicht zum Erfolg geführt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Die Suche gehe aber weiter.