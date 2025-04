1 Dieses Foto aus einer Wildkamera zeigt den vermissten und geretteten Jungen und brachte die Helfer auf seine Spur. Foto: privat

Die große Suchaktion nach dem jungen Anton am 18. März in Hornberg-Niederwasser ließ niemanden unberührt. Er wurde unversehrt aufgefunden. Nun bedankt sich die Familie bei den vielen Helfern.









Es war jener Abend im März, an dem die Welt stillzustehen schien und die Menschen über mehrere Stunden lang in emotionaler Verbundenheit den Atem anhielten. So lange, bis die erlösende Nachricht kam, dass der kleine Anton unversehrt gefunden worden ist.