Vermisster in VS: 45-Jähriger löst mit Flucht aus Klinikum Suchaktion aus

, aktualisiert am 25.12.2024 - 22:37 Uhr

Vermisster in VS

1 Die Polizei suchte in Villingen-Schwenningen nach einem 45-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Marc Eich

Trotz lebensbedrohlicher Verletzungen hat ein 45-Jähriger am ersten Weihnachtsfeiertag das Schwarzwald-Baar-Klinikum verlassen. Die Polizei in Villingen-Schwenningen suchte den Mann dringend - am Abend konnte Entwarnung gegeben werden.









Glückliches Ende einer Vermisstensuche am ersten Weihnachtsfeiertag. Das Polizeipräsidium hatte am Mittwochabend eine Fahndung nach einem Mann gestartet, der sich zur Behandlung im Schwarzwald-Baar-Klinikum befand. Nach Angaben der Beamten hatte ein 45-Jähriger aus dem Obdachlosenmilieu in Villingen-Schwenningen das Schwarzwald-Baar-Klinikum gegen 12 Uhr verlassen und wurde seit dem nicht mehr gesehen.