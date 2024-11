1 Von dem Senior war am Sonntagmittag keine Spur. Foto: Andreas Maier

Mehrere Polizeibeamte suchten mit Spürhunden am Sonntagmittag einen verschwundenen Bewohner, nun ist der Vermisste laut Polizei wieder aufgetaucht.









Link kopiert



Die Polizei suchte am Sonntagmittag mit mehreren Streifen und Spürhunden einen vermissten Bewohner eines Seniorenheims in Frommern. Der Mann war zuvor nicht wie gewohnt zu seiner Wohnanschrift in einem dortigen Seniorenzentrum zurückgekehrt.

Erst war die Polizei nicht von einem Vermisstenfall ausgegangen, da das Gebäude in dem gesucht wurde sehr groß war. Bis Sonntagabend liefen die „allgemeinen Fahndungsmaßnahmen“, von dem Mann war jedoch weiterhin keine Spur. Lesen Sie auch Als es dann gegen 16 Uhr dämmerte und schließlich ganz dunkel wurde blieb eine Öffentlichkeitsfahndung weiterhin aus. Die Polizei sei sich dennoch sicher gewesen, dass sich der Mann in keiner hilflosen Lage befinde, da er sehr gut zu Fuß sei. Kennen Sie schon unseren kostenlosen Blaulicht-Newsletter? Sie erhalten die wichtigsten Polizeimeldungen aus der Region jeden Tag direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt Abonnieren! Der Mann kam am späten Sonntagabend wohlbehalten zurück Nun konnte das Polizeipräsidium in Reutlingen Entwarnung geben. Der Bewohner sei am späten Sonntagabend selbstständig wieder wohlbehalten im Seniorenheim angekommen. Er habe sich zu keinem Zeitpunkt in einer Notlage befunden, erklärt ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums in Reutlingen. Der Mann sei mit dem Zug unterwegs gewesen. Daraufhin sei er nicht direkt zum Seniorenheim zurückgekommen. Stattdessen habe er auf dem Heimweg einen Zwischenstopp eingelegt.