1 Der 36-Jährige aus dem Raum Stuttgart war am Samstag im Eisbach schwimmen. (Archivbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Baden im Eisbach in München ist an heißen Tagen beliebt - und verboten. Ein 26-Jähriger aus Baden-Württemberg wagte es dennoch und gilt seitdem als vermisst. Die Polizei setzt die Suche fort.









Die Suche nach dem im Münchner Eisbach verschwundenen 26-Jährigen wird am Dienstag fortgesetzt. Es werde weiter in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Er machte zunächst keine Angaben, inwieweit die Suchmaßnahmen weitergehen. Die Ermittlungen übernahm das Kommissariat 14.