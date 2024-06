1 In Niedersachsen wurde die Kinderleiche. Foto: dpa/Sina Schuldt

Nach dem Fund einer Kinderleiche im Norden Niedersachsens haben die Ermittler keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden. Bei der Leiche handelt es sich mutmaßlich um den vermissten Arian.









Im Fall des nach etwa zweimonatiger Suche mutmaßlich tot aufgefundenen sechsjährigen Arian aus Niedersachsen gibt es laut Polizei bislang keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, erklärten die Beamten am Dienstag in Rotenburg. Inzwischen sei die kriminaltechnische Untersuchung am Fundort der Kinderleiche abgeschlossen. Genauere Angaben könnten erst nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung gemacht werden.