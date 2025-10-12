1 Die Polizei sucht weiter nach dem vermissten Fabian. Foto: Stefan Sauer/dpa Am Sonntagmorgen sind wieder zahlreiche Einsatzkräfte im Norden Mecklenburg-Vorpommerns unterwegs. Noch immer ist unklar: Wo hält sich der achtjährige Junge auf?







Güstrow - Die Suche nach dem vermissten acht Jahre alten Fabian in Mecklenburg-Vorpommern soll ab 9.30 Uhr wieder aufgenommen werden. Die Einsatzkräfte werden zusätzlich von der Bereitschaftspolizei aus Schwerin unterstützt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Insbesondere die Nachbarschaft des Jungen in Güstrow solle nach Hinweisen untersucht werden.