War es ein Verbrechen? Der Brand eines Hauses in Horb-Talheim wirft einige Fragen auf. Das Grundstück ist abgesperrt. Die Spurensicherung ist vor Ort. Und nach einer vermissten Person wird aktuell gesucht.















Horb-Talheim - Während Mitarbeiter der Kriminalpolizei gegen 10 Uhr am Dienstag die Puzzle-Stücke an Infos vor dem Haus und in der Nachbarschaft zusammentragen, sind zwei Einsatzkräfte der Spurensicherung in der Brandruine selbst aktiv. Zur Ermittlung der Brandursache ist das nicht unbedingt ungewöhnlich. Doch die Brandruine ist anders als sonst von der Öffentlichkeit weitläufig abgeschottet.