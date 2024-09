Vermisstensuche in Sulz und Vöhringen

1 Ein Polizeihubschrauber kreiste am Samstagabend über Sulz und Vöhringen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Über Sulz und Vöhringen kreiste am späten Samstagabend ein Polizeihubschrauber. Grund war laut Polizei eine Vermisstensuche.









Bürger in Sulz, Vöhringen und Umgebung wurden am späten Samstagabend teilweise aus dem Schlaf gerissen, Grund war ein Polizeihubschrauber, der lautstark über den Orten kreiste. Zu hören war der Helikopter zwischen 22 und 23 Uhr unter anderem auch in Sigmarswangen und Wittershausen.