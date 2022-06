1 Die Polizei sucht einen Vermissten aus Munderkingen (Symbolbild). Das Foto des Vermissten finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Fotostrecke. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Angehörige befürchteten, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte oder er sich in einer hilflosen Lage befindet: Die Polizei wendet sich bei einer Vermisstensuche an die Öffentlichkeit.















Die Polizei bittet die Öffentlichkeit bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Munderkingen im Alb-Donau-Kreis um Hilfe. Die Beamten veröffentlichten ein Lichtbild des 63 Jahre alten Klaus Andreas Wagner, der seit vergangenen Donnerstag nicht mehr zuhause gewesen sein soll. Der Munderkinger sei spurlos verschwunden, teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Von dem Mann fehlt jede Spur

Angehörige hatten sich am Freitagabend bei der Polizei gemeldet, weil der 63-Jährige seit dem Vortag nicht mehr zuhause war. Sie befürchteten, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte oder er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei leitete sofort eine Suche nach dem Mann ein. Mittlerweile wissen die Beamten, dass der 63-Jährige zuletzt am Freitagvormittag in Weingarten gesehen wurde. Er schilderte, auf dem Weg in Richtung Lindau/dem Bodensee zu sein. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

So sieht Klaus Andreas Wagner laut Polizei aus: Er ist 1,65 Meter groß und schlank, hat braune kurze Haare und einen Vollbart. Er trägt üblicherweise ein ärmelloses Shirt und weite Hosen. Am Freitagvormittag trug er eine längere, graue Jacke und hatte einen kleineren, grau-blauen Stoffrucksack dabei. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0731/1880 melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle wenden.