1 Polizei, Feuerwehr und DLRG suchen auf dem Wasser und auch an Land nach dem Vermissten. Foto: dpa/Silas Stein

Ein junger Mann springt von einem Tretboot ins Wasser und verschwindet. Auch einen Tag danach haben ihn die Rettungskräfte immer noch nicht gefunden.









Link kopiert



Einen Tag nach seinem Sprung in den Bodensee haben Rettungskräfte einen seitdem vermissten 23-Jährigen noch nicht gefunden. Die Suche laufe noch bis in den Abend hinein, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Werde der Mann nicht gefunden, werde sie „auf jeden Fall“ am Mittwoch fortgesetzt. Polizei, Feuerwehr und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) suchten auf dem Wasser und auch an Land nach dem Vermissten. Neben Booten und Polizeitauchern war auch eine Drohne im Einsatz. Insgesamt waren laut Polizei bis Dienstag rund 250 Einsatzkräfte beteiligt gewesen.