Vermisstensuche in Bräunlingen

1 Eine junge Frau aus Bräunlingen wird vermisst. Foto: guukaa - stock.adobe.com

Eine 24-Jährige wird seit Montagabend, 9. September, vermisst. Die Familie hat nun die Polizei hinzugezogen. Polizeisprecher Daniel Brill erklärt, wann die Polizei aktiv wird.









Link kopiert



Wie ein Lauffeuer verbreitet sich am Mittwoch, 11. September, in den sozialen Medien und in der Region die Nachricht, dass die 24-jährige Alicia H. aus Bräunlingen seit Montagabend, 9. September, vermisst wird.