Vermisstensuche in Balingen

1 Ein Polizeihubschrauber Foto: Marc Eich

Gegen 1 Uhr Nachts am Donnerstag wurden Anwohner aus dem Schlaf geschreckt: Über Balingen kreiste ein Hubschrauber. Eine Person wird vermisst, die Suche dauert an. Das ist der aktuelle Stand.









Der Polizeihubschrauber flog in der Nacht zum Donnerstag über Balingen, Streichen, Heselwangen und Ostdorf. Auch am Donnerstagmorgen war er am Himmel zu sehen.