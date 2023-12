– Die 56 Jahre alte Carmen Neubrand aus Bad Schussenried wird seit Samstag vermisst. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach der Vermissten und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei berichtet, wurde die 56-Jährige zuletzt am Samstagabend gesehen. Nachdem das Auto der Frau am Sonntag gegen 17 Uhr in der Allewindenstraße in Aulendorf entdeckt wurde, leitete die Polizei eine Fahndung im Bereich von Aulendorf und Bad Schussenried ein. Über den Aufenthaltsort oder mögliche Hinwendungsorte ist derzeit nichts bekannt. Die Vermisste dürfte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden.

Die 56-Jährige ist etwa 1,55 Meter groß und hat dunkelrote schulterlange Haare. Zur Bekleidung der Frau ist nichts bekannt. Die Polizei bittet Personen, die die Frau sehen, sich bei der Kriminalpolizei Biberach unter der Telefonnummer 0731/447-0 zu melden.