Vermisstensuche: Dreijähriger versteckt statt verschwunden

1 Mehrere Streifen des Polizeireviers Neckarsulm suchten im Teilort Amorbach nach dem mutmaßlichen Ausreißer. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Es ist ein Horrorszenario für Eltern: Einmal nicht aufgepasst - und plötzlich ist der Nachwuchs verschwunden. In Neckarsulm war ein solcher mutmaßlicher Fall jetzt nur ein Jungenstreich.









Neckarsulm - Mit einem offensichtlich guten Versteck hat ein Dreijähriger in Neckarsulm bei Heilbronn seine Eltern in Angst und Schrecken versetzt. Diese waren überzeugt, der Junge sei in einem unbeachteten Moment aus dem Haus verschwunden, und riefen die Polizei. Mehrere Streifen suchten am Samstag einer Mitteilung zufolge mit den Eltern die Gegend rund um das Haus ab - vergebens. Dann durchforstete die Polizei noch einmal die Wohnung, obwohl die Familie versicherte, dass das Kind dort nicht mehr sei.