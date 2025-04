Warum kreiste am Mittwochabend ein Polizeihubschrauber über der Region? Die Polizei gibt auf Anfrage unserer Redaktion Auskunft.

Hintergrund des Hubschraubereinsatzes am Mittwochabend war eine Vermisstensuche, erklärte Polizeisprecher Wolfgang Kramer. Demnach wurde gegen 20.45 Uhr ein Lahrer als vermisst gemeldet.

Die Polizei machte sich, zunächst im Bereich Kuhbach, Reichenbach und Langenhard, auf die Suche nach dem Anfang 60-Jährigen.

Lesen Sie auch

Drei Stunden später, so Kramer, wurde das Fahrzeug des Mannes im Bereich der Nato-Rampe bei Nonnenweier aus der Luft gesichtet. Bodenstreifen fanden den Mann tot in seinem Fahrzeug auf. Hinweise auf Fremdverschulden, so Kramer, gebe es keine.

Anmerkung der Redaktion

In der Regel berichten wir nicht über Suizide oder Versuche dazu,es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge unter 0800/1110111 oder 0800/1110222 und unter https://ts-im-internet.de/. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/.