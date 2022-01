1 Die Polizei hatte im Bereich Villingen intensiv nach dem Mann gesucht. Mittlerweile ist klar: Es geht ihm gut. Foto: Symbolbild/Eich

Gute Nachrichten am Freitagmorgen: Der 40-jährige Freiburger, welcher seit Mittwoch vermisst und unter anderem in Villingen-Schwenningen gesucht worden war, ist gefunden worden. Er hält sich tatsächlich in der Doppelstadt auf.















Villingen-Schwenningen - Um 9.20 Uhr konnte das Polizeipräsidium Freiburg die Nachricht vermelden: Der Vermisste ist wohlauf. Am Mittwoch war gegen Mittag die Suche nach dem Mann, bei dem man befürchtet hatte, er befindet sich in einer hilflosen Lage, von Freiburg aus initiiert worden.

Umfangreiche Suche mit Heli in Villingen

Die ermittelnden Beamten hatte eine Ortung des Handys veranlasst - diese wiederum hatte ergeben, dass sich der Freiburger im Bereich des Villinger Hubenlochs aufhält. Am späten Nachmittag wurden schließlich die Beamten des Villinger Reviers in die Suche einbezogen worden. Am Abend und in der Nacht unterstützte zudem ein Polizeihubschrauber die stundenlange Suche. Von dem Vermissten fehlte jedoch weiterhin jede Spur. Am Donnerstag wurde daraufhin öffentlich nach ihm gefahndet.

Am Freitagmorgen trudelt dann die erlösende Nachricht ein: Der Mann konnte nach Polizeiangaben wohlbehalten in Villingen-Schwenningen angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung konnte somit zurückgenommen werden.