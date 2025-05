Vermisstensuche am Plettenberg: Wanderer meldet sich per Telefon

1 Die Suche ist beendet: Einsatzfahrzeuge stehen in Dotternhausen Foto: Dick

Mit etwa 100 Leuten im Einsatz: von Sonntag auf Montag haben am Plettenberg DRK, Hundestaffel, Feuerwehr und Bergwacht nach einem Wanderer gesucht. Am Montagmorgen dann die Erlösung – und die Frage, wer den Einsatz bezahlt.









Ein riesiges Aufgebot an Einsatzleuten ist an der Suche nach dem Wanderer im Einsatz. Der Mann gilt seit Sonntagnachmittag als vermisst. Der Großeinsatz startet an der Plettenberghütte, wo der Mann auch verschwand. Die Einsatzkräfte suchen auch in der Nacht, lediglich der Hubschrauber bleibt im Dunkeln am Boden.