Vermisstenmeldung in Ulm

3 Das Bild der Vermissten befindet sich aus rechtlichen Gründen in der Bildergalerie. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Eine 16-Jährige aus Ulm wird vermisst. Sie soll sich zuletzt auch in Ehingen aufgehalten. Die Polizei bittet um Hinweise.









Das Polizeipräsidium Ulm fahndet nach einer 16-Jährigen, die verschwunden ist. Linnea S. wurde demnach zuletzt am Donnerstag, 28.03.2024, in Ulm gesehen. Laut Angaben der Polizei verließ sie am Donnerstagabend ihre Wohngruppe und wird vermisst.