Vermisstenfall in der Nähe von Freiburg: Kanufahrer finden 37-Jährigen tot in einem Fluss

1 Die Feuerwehr barg am Montag eine Leiche aus der Elz im Kreis Emmendingen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Der 37-jährige Frank F. war Ende Februar spurlos verschwunden – am Montag wurde nun seine Leiche in der Elz gefunden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.









Zwei Kanufahrer haben auf der Elz bei Kenzingen am Montagnachmittag in unwegsamem Gelände eine Männerleiche im Wasser entdeckt. Die Polizei bestätigte noch am Abend nach der Bergung des Toten durch die örtliche Feuerwehr, dass es sich bei dem Leichnam um den seit knapp zwei Monaten vermissten Frank F. aus Malterdingen (Kreis Emmendingen) handelt.