Das Verschwinden der Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie sorgte in den USA Anfang des Jahres für großes Aufsehen. Nun berichten US-Medien über eine mutmaßliche Nachricht der Entführer.
Tucson - Im Fall der seit Jahresanfang vermissten Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie berichten Medien über ein Schreiben, das vom Tod der 84-Jährigen spricht. Es handle es sich um eine bereits vor Monaten verschickte Nachricht, die auf ein mutmaßliches Erpresserschreiben inklusive einer Lösegeldforderung folgte, berichteten unter anderem die Sender CNN und NBC News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Ermittler seien davon ausgegangen, dass es sich bei beiden Nachrichten um Mitteilungen der Entführer gehandelt habe, schreibt CNN.