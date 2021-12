2 Die Polizei sucht nach der vermissten 18-Jährigen aus Aalen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 18-Jährige aus Aalen wird seit Samstagmittag vermisst. Da sich die junge Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte, sucht die Polizei mit einem Foto nach ihr. Das Bild befindet sich in unserer Fotostrecke.















Aalen - Eine 18 Jahre alte Jugendliche aus Aalen wird seit Samstagmittag vermisst. Die Polizei sucht mit einem Foto nach der Vermissten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Das Bild befindet sich in unserer Fotostrecke.

Wie die Beamten melden, bestand am Samstag gegen 11.45 Uhr letztmals telefonischer Kontakt zu der Vermissten. Dabei gab sie an, vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) Aalen mit dem Bus nach Waldhausen fahren zu wollen. Dort kam sie jedoch nicht an.

Da die Vermisste laut Polizei geistig zurückgeblieben ist, besteht die Möglichkeit, dass sie sich in einer hilflosen Lage oder in einer anderen Gefahrensituation befindet.

So sieht die Vermisste aus

Die Vermisste ist 1,70 Meter groß, wiegt circa 120 Kilogramm und hat dunkle Haare. Sie ist offenbar bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarz/weiß karierten Weste und grauen Turnschuhen. Auffällig ist, dass sie eine Brille und ein pinkfarbenes Stirnband trägt.

Die Polizei Aalen bittet um Hinweise, wo die Vermisste zuletzt gesehen wurde, insbesondere ob sie am Samstag gegen 11.45 Uhr am ZOB Aalen in den Bus in Richtung Ebnat/Waldhausen gestiegen ist. Zeugen werden gebeten, sich entweder an das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/ 524-150 oder den Polizeinotruf 110 zu wenden.