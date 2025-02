56-jährige Frau wurde in Calw zuletzt gesehen

1 Von einer 56-jährigen Frau fehlt seit einer Woche jede Spur. Sie war in Calw in einen Linienbus gestiegen. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa

Seit dem 14. Februar wird eine 56-jährige Frau vermisst. Sie war an dem Tag in Calw in einen Linienbus gestiegen, danach verliert sich ihre Spur. Die Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.









Link kopiert



Seit Freitag, 14. Februar, wird die 56-jährige Sabine K. vermisst. Sie bestieg an dem Tag morgens gegen 7 Uhr in Calw einen Linienbus, vermutlich mit dem Ziel Weil der Stadt in der Nähe von Stuttgart.