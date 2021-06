1 Intensive Suchmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, von Suchhunden und zahlreicher Einsatzkräfte wurden eingeleitet. (Symbolfoto) Foto: Marc Eich

Hechingen/Mössingen - In einem Waldstück zwischen Hechingen und Mössingen ist am Sonntag eine 18-Jährige tot aufgefunden worden. Erste kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die junge Frau aus Mössingen war zuvor am frühen Nachmittag als vermisst gemeldet worden.

Intensive Suchmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, von Suchhunden und zahlreicher Einsatzkräfte wurden eingeleitet. Dabei konnte das Fahrrad der Vermissten an einem Waldrand südlich von Mössingen-Belsen gefunden werden.