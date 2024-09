Erika G. bleibt weiter verschwunden. Die Rentnerin aus Villingen-Schwenningen wird seit Mittwoch vermisst. Unterwegs war sie dabei möglicherweise mit einem roten Koffer. Was hat das zu bedeuten?

Die Sorge ist weiterhin groß: Ist der 71-Jährigen, nach der seit Mittwoch gefahndet wird, etwas zugestoßen? Die Rentnerin hatte, wie die Polizei über einen Suchaufruf erklärte, vermutlich am frühen Mittwochmorgen ihre Wohnung verlassen und kehrte bislang nicht zurück.

Anders, als die Beamten bisher angegeben hatten, wohnt die Rentnerin in Marbach und nicht in Villingen. Dies bestätigt Polizeisprecher Daniel Brill auf Nachfrage unserer Redaktion. Im Laufe des Mittwochs hatte die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem Vermisstenfall aufgenommen.

Wie unsere Redaktion erfuhr, wurde dabei auch die DRK-Rettungshundestaffel aus der Doppelstadt um Unterstützung gebeten. Demnach waren die feinen Nasen der Mantrailer-Hunde angefordert worden, um eine Spur der 71-Jährigen aufzunehmen.

Keine Anhaltspunkte für eine Suche

Ein durchschlagender Erfolg konnte allerdings nicht erzielt werden, das Verschwinden der Frau blieb in der Folge weiter rätselhaft. Brill bestätigt, dass es bislang keine Neuigkeiten bei den Fahndungsmaßnahmen gibt, für großflächige Suchen gebe es kaum Anhaltspunkte.

Der derzeitige Ermittlungsansatz, den die Beamten verfolgen, ist ein mögliches Verreisen der Frau – darauf deutet auch der rötliche Koffer hin, den die schlanke Frau mit schwarz-grauen Haaren möglicherweise bei sich führt. Der Polizeisprecher bestätigt eine entsprechende Spur. „Es gibt einen möglichen Hinwendungsort in Pforzheim“, so Brill. Entsprechend war in der Suchmeldung kommuniziert worden, dass die 71-Jährige möglicherweise mit dem Zug unterwegs ist.

Hilflose Lage nicht ausgeschlossen

Bestätigt werden konnte diese Annahme allerdings noch nicht. Es sei weiterhin nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise zur Vermissten nimmt daher weiterhin das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen unter der Telefonnummer 07721/6010 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zur Erinnerung: Erika G. ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze schwarz-graue Haare. Sie ist Brillenträgerin. Womöglich ist sie mit einer bräunlichen Hose und einer grauen Jacke bekleidet, dabei haben könnte sie – wie erwähnt – einen rötlichen Koffer. Beim Gehen schaut die 71-Jährige nach oben, weshalb sie nicht besonders schnell laufen kann. Ein Foto der Vermissten hat die Polizei im Fahndungs-Portal veröffentlicht.