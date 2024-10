1 Die Vermisste wurde tot aufgefunden. (Symbolfoto). Foto: Robert Michael/dpa

Die 27-jährige Frau, die seit dem 16. August aus Tübingen vermisst wurde, ist tot aufgefunden worden.









Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, entdeckte eine Pilzsammlerin am vergangenen Samstag in einem Waldstück im Tübinger Ortsteil Waldhäuser-Ost einen Leichnam, der zwischenzeitlich zweifelsfrei als die vermisste 27-Jährige identifiziert werden konnte.