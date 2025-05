Vermisste aus Beuron identifiziert: Wanderer entdeckt menschliche Überreste

1 Ein Wanderer entdeckte die seit Ende Juni 2024 vermisste Frau aus Beuren in der Nähe des „Lenzenfelsen“. Foto: pattilabelle - stock.adobe.com Bereits seit Ende Juni wurde die 75-jährige Frau aus Beuron vermisst. Nun konnten ihre Überreste identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an.







Link kopiert



In einem schwer zugänglichen Bereich in der Nähe des „Lenzenfelsen“ hat ein Wanderer am Montagabend menschliche Überreste und persönliche Gegenstände entdeckt, die zwischenzeitlich der seit 26. Juni 2024 vermissten Ursula R. zugeordnet werden konnten. Beamte des örtlichen Polizeireviers und der Kriminalpolizei haben die Fundstelle und menschlichen Überreste sowohl am Montag als auch am Dienstag unter Hilfe der Bergwacht sowie unter Einsatz einer Drohne untersucht und dabei den Verdacht bestätigt, dass es sich bei der aufgefundenen Person um die Vermisste aus Beuron handelt.