Es war das große Besteck, das Polizei und Helfer ausgepackt hatten, als sie sogar mit Rettungshunden nach der Vermissten gesucht hatten.

Die 71-jährige Erika G. war seit Mittwoch verschwunden – und weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, wurde öffentlichkeitswirksam nach der Frau gesucht. Selten glücklich endete dieser Vermisstenfall jetzt am Wochenende.

Die in Marbach wohnende Frau hatte am Mittwochmorgen ihre Wohnung verlassen und war nicht zurückgekehrt. Nachdem erste Bemühungen erfolglos blieben, forderte die Polizei Hilfe an – sogar die DRK-Rettungshundestaffel aus Villingen-Schwenningen ließ ihre Spürnasen nach der 71-Jährigen suchen. Doch vergeblich: Erika G. blieb verschwunden.

Eines jedoch gab den Beamten einerseits Rätsel auf, andererseits auch große Hoffnung: Die Dame soll möglicherweise mit einem roten Koffer unterwegs gewesen sein. War sie also einfach verreist, ohne dass besorgte Wegbegleiter davon wissen?

„Das kann ich nicht sagen“, so der Pressesprecher der Polizei in Konstanz am Sonntag auf Rückfrage, im Zuge der eigentlichen, rundum positiven Botschaft: „Aber sie ist wieder da!“

Die Fahndungsseite aus dem Internetauftritt der Polizei ist verschwunden, die Frau aber wohlbehalten zu Hause angetroffen worden, lässt die Polizei verlauten.