Server mieten in Notfällen und bei temporärem Bedarf

Wenn der eigene Server ausgefallen ist, sollten Betroffene sofort mit IRent IT Systems Kontakt aufnehmen. Immerhin ist der Server das Herzstück der IT-Umgebung: Ohne ihn funktioniert das ganze Unternehmen nicht mehr richtig. Ein anderer Fall ist der Bedarf an temporärer IT-Kapazität. Bei unerwartet hohem Auftragsvolumen oder neuen geschäftlichen Anforderungen kann ein zweiter Server Abhilfe schaffen, wenn der erste an seine Grenzen gelangt. IRent IT Systems hält ständig über 1.000 Server auf Lager und kann damit bei solchen Eskalationen sofort die passende Lösung anbieten. Diese passt zur spezifischen IT-Umgebung des Anwenders. Für neue IT-Projekte in näherer Zukunft lässt sich die Miete genau planen. Maßgeschneiderte Serverkonfigurationen stehen exakt für den benötigten Zeitraum zur Verfügung. Sie lassen sich mit der erforderlichen Storage- und/oder Netzwerkinfrastruktur ergänzen.

Server testen mit PoC

PoC (Proof of Concept) ist eine Variante für den Test eines Servers, welche das Investitionsrisiko reduziert. Zwar kann eine IT-Lösung sehr genau geplant worden sein, doch niemand weiß genau, ob sie wirklich zu den eigenen Anforderungen passt. PoC von IRent IT Systems schafft viele Vorteile:

Anwender vergewissern sich, ob sie die richtige Technologie gewählt haben und ob sich die Investition lohnt.

Sie testen neue Systeme zunächst innerhalb der eigenen IT-Infrastruktur.

Auch die Integration der neuen Technologie in die vorhandene IT-Landschaft lässt sich mit PoC zunächst ausprobieren.

Wird ein neuer Server den Anforderungen der Geschäftsprozesse genügen? Das lässt sich mit Proof of Concepts herausfinden.

Der Probelauf erfolgt ohne weitere Verpflichtungen.

Wenn sich die Lösung bewährt, können die Kunden anschließend für einen gewählten Zeitraum den Server mieten. PoC verschafft ihnen hierfür die nötige Sicherheit. Neue Server müssen systemtechnisch integriert werden und können betriebliche Abläufe ändern. Sie können sogar ein Umdenken im Unternehmen erfordern. Zwar erfolgen vor jeder Investition gründliche Fallstudien, es werden Nutzerberichte und Whitepaper studiert. All das ist hilfreich, bietet aber keine endgültige Sicherheit. Daher empfiehlt es sich, per PoC zunächst Use-Cases zu schaffen, mit denen sich das System beurteilen lässt. IRENT ist offizieller Partner der PoCs von renommierten Herstellern wie IBM, HPE, Dell EMC und Lenovo. Daher kann das Unternehmen europaweite Enterprise-IT-Lösungen anbieten. Auch HaaS (Hardware as a Service) kann eine Lösung sein. Sie ermöglicht während der Vertragslaufzeit ein Downscaling.

Server mieten: Wie lange dauert es bis zum Angebot?

Das Angebot erhalten Kunden nach dem Vorliegen der Anforderungen in den nächsten zwei Stunden. Innerhalb der nächsten 24 Stunden können sie dann ihren Server mieten. Die Mietdauer gestaltet IRent absolut flexibel: Sie kann einen oder mehrere Tage, einige Wochen und natürlich auch Monate und Jahre betragen.