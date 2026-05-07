Vermeidung der B27: Balingen plant neuen Radweg – es hängt alles an der Förderung

Das Projekt für die Endinger Bürger könnte bald real werden. Anträge müssen gestellt werden.
Die Stadt sieht einen neuen Radweg in Endingen vor. Für diesen Neubau kann die Verwaltung laut Mitteilung des Landes-Verkehrsministeriums nun Fördergeld beantragen. Möglicherweise kann noch in diesem Jahr gebaut werden. Das Land stelle für den Ausbau der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur insgesamt rund 500 Millionen Euro bereit, heißt es aus Stuttgart. „Im aktuellen Programm sind sowohl neue Projekte für 2026 als auch bereits laufende Maßnahmen enthalten.“