Vermächtnis von Horst Bäuerle: Freudenstädter Stadtgeschichte im funkelnden Kupfer

Ein alter Druckstock der Freudenstädter Flurkarte ist jetzt hinter Glas im Stadthaus zu sehen. Die Platte stammt aus dem Vermächtnis von Vermessungsrat Horst Bäuerle.
Ein edles Stück Stadtgeschichte funkelt dem Besucher schon beim Betreten des Ludwig-Schweizer-Saals im Stadthaus kupfern entgegen. In Vitrine Nummer elf, gleich gegenüber dem Treppenaufgang, ist eine Replik des Druckstocks zur topographischen Karte Freudenstadt ausgestellt. Jetzt wurde sie dem Heimat- und Museumsverein (HMV) für Stadt und Kreis Freudenstadt übergeben.