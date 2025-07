Es gibt wieder Mokka am Ruhestein

1 Anstehen für einen frischen Mokka: So war es im vergangenen Sommer. Foto: Hannes Kuhnert Die Euting-Gesellschaft erinnert am 11. Juli mit einem altem Brauch an den Ruhesteinvater – diesmal mit einem großen Programm.







Am Donnerstag, 11. Juli, ist es wieder so weit: Wanderer auf dem Westweg, die nahe dem Wildseeblick auf dem Ruhestein das Euting-Grab passieren, bekommen kostenlos eine Tasse heißen Mokka und vielleicht auch einen „Schwarzwälder Rehrücken“, also ein Stück Kuchen.