1 Heinz Jürgen Alber mit seinen Mitarbeiterinnen Susanne Reif (links), Petra Groetzner und Yasemin Günes (rechts). Foto: Kistner

Heinz-Jürgen Alber gibt zum Jahresende das Hauptgeschäft des Tailfinger Modehauses Alber auf.









Erst im Sommer hatte das Modehaus Alber in der Hechinger Straße sein 20-jähriges Bestehen gefeiert – nun macht es zu. Grund dafür ist nicht der Gang der Geschäfte; der war laut Inhaber Heinz-Jürgen Alber nach wie vor zufriedenstellend, wenn auch nicht mehr so wie in den Zeiten vor dem Onlinehandel. Doch das Haus in der Hechinger Straße 21 ist verkauft; es soll Nutzungsänderungen geben.