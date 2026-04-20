Verlust für Hausen: Autokabel zieht sich bald komplett zurück

„Wir haben von Autokabel gelebt“ – nun zieht sich auch die Verwaltung des wichtigsten Gewerbesteuerzahlers aus Hausen zurück. Die Gemeinde kämpft für einen Nachfolger.
In Zeiten, in denen Gemeinden ohnehin schon jeden Cent zwei Mal umdrehen müssen, ist der Rückzug eines Unternehmens ein herber Schlag für die kommunale Kassen. „Wir haben von Autokabel gelebt“, macht Bürgermeister Philipp Lotter im Gespräch mit unserer Redaktion den Ernst der Lage klar. „Das war unser wichtigster Gewerbesteuerzahler.“