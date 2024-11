Verlosungsaktion: Startschuss für die schönste Zeit des Jahres

1 Die Rolle des Tarzan gehört zu einer seiner Lieblingsrollen: Ab Januar ist Alexander Klaws nun in ausgewählten Shows wieder als Tarzan auf der Musicalbühne in Stuttgart zu erleben. Foto: Stage Entertainment

Ab Januar kehrt Alexander Klaws für ausgewählte Shows als Tarzan auf die Musicalbühne in der Landeshauptstadt zurück. Schon am 25. November lädt er im Stage Palladium Theater in Stuttgart mit seiner Band zur großen „Musical Christmas Night“. Wir haben mit dem 41-Jährigen gesprochen und verlosen Tickets für sein Konzert.









Link kopiert



Es ist die schönste Zeit des Jahres – und mit seinen Konzerten soll sie noch schöner werden: Innerhalb des Konzepts „Gastspiele@Stage – Konzerte und mehr“ lädt der beliebte Musicaldarsteller und Sänger Alexander Klaws in der Vorweihnachtszeit zu einem besonderen Konzerterlebnis ein.

Unter dem Motto „A Musical Christmas Night“ will der Publikumsliebling und ehemaliger DSDS-Gewinner mit seiner Liveband am Montag, 25. November, die Zuschauer im Stage Palladium Theater in Stuttgart mit einer Mischung aus traditionellen Weihnachtsliedern, modernen Popklassikern und eigenen Hits begeistern. Lesen Sie auch Alexander Klaws und seine Band versprechen am 25. November einen Abend voll guter Laune und auch besinnlichen Momenten. Wir verlosen Tickets. Foto: Stage Entertainment/Morris Mac Matzen Auf was genau dürfen sich die Besucher freuen? „Das weiß ich selbst noch nicht genau“, lacht Alexander Klaws im Gespräch mit unserer Redaktion. „Sicherlich werden auch Weihnachtsklassiker dabei sein“, erzählt er, „wir wollen aber auch ganz viel improvisieren und mit dem Publikum interagieren, sprich deren Lieblingssongs spontan einen weihnachtlichen Anstrich verpassen. Da passieren die verrücktesten Sachen.“ Ein besonderer Abend für Künstler und Publikum Vor allem soll aber eines im Vordergrund stehen: gute Unterhaltung. „In Zeiten wie diesen ist es wichtiger denn je, die Leute für ein paar Stunden aus ihrem Alltag zu holen“, betont Klaws. „Ich liebe Weihnachten und freue mich riesig darauf, die Magie der Weihnachtszeit und die Liebe zur Musik und zum Musical bei diesen Konzerten mit dem Publikum zu teilen und gemeinsam einen ganz besonderen Abend zu erleben.“ Alexander Klaws kehrt ab Januar als Tarzan zurück. Foto: Stage Entertainment/Morris Mac Matzen Alexander Klaws Gastspiel in der Vorweihnachtszeit ist aber keine Eintagsfliege, sondern läutet quasi seine Rückkehr auf die Stuttgarter Musicalbühne ein, wo er ab Januar wieder für 14 Abende in die Rolle des Tarzan schlüpft. „Ich darf in Stuttgart erneut eine meiner Lieblingsrollen verkörpern“, strahlt er, darauf freue ich mich unglaublich.“ Dass er mit dem Weihnachtskonzert bereits einen Monat vor seiner Tarzan-Premiere vor dem Stuttgarter Publikum stehen könne, mache für ihn „alles noch besonderer“. Daher sei es einfach großartig, sagen zu können: „Stuttgart, I‘m coming to town!“ Wir verlosen Tickets für „A Musical Christmas Night“ mit Alexander Klaws Gewinn

Wir verlosen zwei Mal jeweils zwei Tickets für „A Musical Christmas Night“ mit Alexander Klaws am Montag, 25. November, 19.30 Uhr, im Stage Palladium Theater in Stuttgart. Teilnahme

Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Dienstag, 19. November, eine E-Mail mit dem Betreff „Alexander Klaws“ und dem kompletten Absender an gewinnspiel@schwarzwaelder-bote.de. Datenschutz

Die Gewinner werden direkt benachrichtigt. Die von den Teilnehmern angegebenen Daten werden im Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Mitarbeiter des Verlags und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Mehr zum Thema Datenschutz: www.schwarzwaelder-bote.de/datenschutz.