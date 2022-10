1 Globus-Marktleiter Thorsten Schilling überreicht Brigitte Ziegler den Schlüssel für ihr neues Auto. Foto: Morlok

Die Freude stand ihr ins Gesicht geschrieben: Strahlend stieg Brigitte Ziegler aus Horb, genauer gesagt aus dem oberen Talheim, in ihren nagelneuen VW Golf GTE Hybrid.















Link kopiert

Horb - Thorsten Schilling, Leiter des Globus Baumarktes Horb, hatte ihr den Schlüssel zu ihrem "Hauptpreis auf vier Rädern" zusammen mit einem Blumenstrauß übergeben.

Brigitte Ziegler ist eine von insgesamt sechs Glücklichen aus Baden-Württemberg, die bei der großen Jubiläumsverlosung von Globus Baumarkt einen Hauptpreis gewonnen haben. Unter dem Motto "40 Jahre – Feiern Sie mit!" hatte Globus Baumarkt die Rubbellos-Aktion vom 4. April bis zum 7. Mai veranstaltet.

An der Hauptverlosung konnten alle volljährigen Kunden teilnehmen, die den Globus-Baumarkt-Newsletter abonniert und bei der Rubbellos-Aktion mitgemacht haben. Die Gewinner der 40 VW Golf GTE Hybrid wurden bei der Hauptverlosung am 30. Mai ermittelt.

Bisher nie Glück gehabt

"Haben sie schon einmal bei so einer Verlosung etwas gewonnen?", wurde die Gewinnerin, die ihr Glück gar nicht fassen konnte, gefragt. "Noch nie", gab sie zu. Sie sei per E-Mail über ihren Gewinn informiert worden, schilderte sie den Ablauf ihres Super-Glückstreffers. "Das habe ich erst gar nicht geglaubt und mich erkundigt, ob mich nicht jemand austricksen will", gab die Frau, die vor einigen Jahren aus der Grafschaft Bentheim (Niedersachsen) ins Steinachtal zog, unumwunden zu. "Man hört ja von so viel Betrügereien, da muss man vorsichtig sein", sagte sie.

Aber es ging alles mit rechten Dingen zu – Brigitte Ziegler und ihr Mann Klaus durften im nigelnagelneuen VW Golf GTE Hybrid im Wert von mehr als 43.000 Euro samt Wunschkennzeichen vom Hof des Globus-Baumarktes aus die Heimreise antreten.