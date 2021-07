Unwetter über Deutschland Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern bis Donnerstag

Heftige Unwetter halten in Teilen Deutschlands die Rettungskräfte in Atem. In Sachsen wird ein Mann von einer Sturzflut mitgerissen. In NRW sind die Anwohner eines Ortes aufgerufen, aufs Duschen zu verzichten.