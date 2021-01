Verletzungen zu schwer 83-Jährige stirbt nach Brand in Villingen

VS-Villingen - Eine brennende Kerze hatte am Freitagabend zu dem Brand in der Einliegerwohnung in der Peterzeller Straße geführt. Die 83-Jährige erlitt Verbrennungen und offenbar auch eine Rauchgasvergiftung. Der 24-Stunden-Rettungshubschrauber Christoph 11 flog sie anschließend direkt in das Tübinger Zentrum für Schwerbrandverletzte. Dort starb die Frau laut Polizei am Wochenende.

Der 15-jährige Enkel, der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ebenfalls in der Wohnung befand, wurde ersten Angaben zufolge nicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn dennoch sicherheitshalber zur Abklärung ins Klinikum.