Corona im Kreis Rottweil Inzidenz reißt 100er-Marke - zweithöchster Wert im Land

Der Landkreis Rottweil liegt vorne – bedauerlicherweise, was den Corona-Inzidenzwert angeht. Dieser lag laut Robert-Koch-Institut am Sonntagmorgen bei 101,5 und war damit der zweithöchste in ganz Baden-Württemberg nach Schwäbisch Hall (142,3). Der Landesdurchschnitt liegt derweil bei 50.