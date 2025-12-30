Verletzung von Janik Michel: Transfers ja oder nein – wie reagiert der FC Holzhausen auf den Ausfall?

Der Torjäger des FC Holzhausen wird bereits am Freitag operiert. Wird man nun auf dem Transfermarkt aktiv? Cheftrainer Daniel Seemann und Rainer Huss (Sportlicher Leiter) äußern sich.
Wie ersetzt man einen Spieler, der eigentlich nicht zu ersetzen ist? Diese Frage stellt sich für den FC Holzhausen seit dem Sonntag: Nach gerade mal einer Minute verletzte sich Stürmer Janik Michel schwer an der Achillessehne – es ist seine erste größere Verletzung seit er im Januar 2018 zum damaligen Landesligisten wechselte.