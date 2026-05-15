Verletzung mit Folgen Nach Sturz in Stadtbahn alles verloren -„Schlagartig in Armut gerutscht“
Jürgen Bock 15.05.2026 - 06:00 Uhr
Stürze in Bussen oder Bahnen kommen häufig vor. Immer wieder verletzen sich Fahrgäste dabei schwer - und fühlen sich danach im Stich gelassen.
Es ist ein später Abend im September 2023, der das Leben einer Stuttgarterin auf den Kopf stellt. Die heute 81-Jährige ist mit der Stadtbahn U2 unterwegs. Als sie aussteigen will, steht sie auf - und dann passiert es. „Ich wollte gerade nach dem Haltegriff fassen, da gab es eine mordsmäßige Bremsung. Ich bin durch den halben Wagen geflogen“, erzählt sie.