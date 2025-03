Verletzung im Spiel gegen Heilbronn: Bittere Diagnose für Balingens Maximilian Herberth

Die TSG Balingen muss wohl für längere Zeit auf Maximilian Herberth verzichten. Der Defensivspieler verletzte sich am Samstag im Spiel der U23 schon nach 20 Minuten. Nach einem Ballverlust leistete er sich ein Foulspiel und blieb in der Folge schmerzverzerrt liegen. Die Diagnose: Herberth hat eine Wadenbeinfraktur erlitten und muss operiert werden.

„Die Saison ist vermutlich gelaufen“, so Trainer Murat Isik. Dieser hatte Herberth in der laufenden Saison 16 Mal in der Oberliga aufgeboten. Gegen Heilbronn kam der 22-Jährige zum zweiten Mal in Folge in der U23 zum Einsatz. In der Vorwoche hatte er beim 1:0 gegen Esslingen noch das entscheidende Tor erzielt.

Ärgerliche Verletzung

Isik sagt weiter: „Das ist richtig bitter. Er hat ja den ganzen Samstag geopfert, war zunächst bei uns auf der Bank gesessen und dann noch für die U23 im Einsatz. Die Verletzung ist sehr schade für ihn , aber da steckt man leider nicht drin.“