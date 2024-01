Verletzter Serhou Guirassy: Reha-Trainer des VfB reist zum Afrika-Cup

26 Athletiktrainer Martin Franz, VfB-Stürmer Serhou Guirassy: Persönliche Betreuung in Afrika. In unserer Bildergalerie finden Sie alle für den Afrika-Cup und die Asienmeisterschaft abgestellten Bundesligaspieler. Foto: Baumann

Serhou Guirassy ließ es sich nicht nehmen, nach dem Auftaktspiel Guineas in der sogenannten Mixed Zone aufzutauchen. Also dort, wo Spieler und Verantwortliche nach Schlusspfiff das sportliche Geschehen auf dem Platz kommentieren. Dabei war Guirassy beim Achtungserfolg Guineas gegen Kamerun (1:1) zum Auftakt des Afrika-Cups gar nicht dabei. Eine Oberschenkelverletzung hinderte den Angreifer des VfB Stuttgart an einem Einsatz. Nach Spielschluss machte der 27-Jährigen den Fans Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. „Es läuft gut. Ich bin auf dem Weg zurück“, sagte er gegenüber Reportern in der Elfenbeinküste. „So Gott will“, fügte der Stürmer hinzu. Ob es mit der baldigen Rückkehr wirklich so kommt, darf zumindest bezweifelt werden. Über die Schwere der Verletzung kursieren verschiedene Angaben. Am Freitag trifft Guinea um 21 Uhr im zweiten Gruppenspiel auf Gambia. Mit einem Sieg hätten die Westafrikaner gute Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals.