Verletzte vor Relegation: Bei diesen Personalien kann beim SC Lahr Entwarnung gegeben werden

Mit einem 3:0-Erfolg gegen Hausen haben sich die Dammenmühlen-Kicker die Chance auf die Oberliga gesichert. Beim Sieg gab es zwei verletzungsbedingte Auswechslungen.

Verbandsliga: SC Lahr - VfR Hausen 3:0 (1:0). Für die Kicker von der Dammenmühle geht die Saison in die Verlängerung. Die Lahrer zeigten sich gegen Hausen in starker Form, ließen kaum eine Chance des Gegners zu und haben nun den zweiten Tabellenplatz sicher. Damit wird die Relegation – zunächst gegen einen Vertreter der Verbandsliga Baden und bei einem Weiterkommen dann noch zwei Spiele gegen ein Team der Verbandsliga Württemberg – zeigen, ob der Weg in die Oberliga geht.

Auch wenn die Saison damit noch nicht beendet ist und der ganz große Wurf noch folgen kann, betont Petro Müller, Sportlicher Leiter des SCL, das bereits Erreichte. „Wir spielen nun zum zweiten Mal seit unser Gründung 2015 in der Relegation. Das ist ein großer Erfolg für den Verein. Der zweite Platz ist für uns ein verdienter Lohn der Saison. Es war zu spüren, dass der Druck im Endspurt größer wurde, weil wir am Ende nicht ohne diese Aufstiegschance dastehen wollten“, so Müller.

Gegen Hausen hätten die Spieler auf den Druck dann gut reagiert. „Das war ein souveräner Sieg von uns, der auch zwei Tore höher hätte ausfallen können. Wir haben von Anfang an Tempo gemacht“, lobt der SCL-Sportvorstand.

Dominik Kaufmann trifft bei Kurzeinsatz

Trotz des guten Spielverlaufs gab es gegen Hausen zwischenzeitlich auch Grund zur Sorge, als Moritz Bandle zur Halbzeit raus musste und der für ihn eingewechselte Dominik Kaufmann ebenfalls – nachdem er zum 2:0 getroffen hatte – in der 71. Minute wieder das Feld verließ.

„Moritz hat einen Kopftreffer abbekommen und womöglich eine leichte Gerhirnerschütterung davongetragen. Dominik ist ganz blöd auf die Schulter gefallen und bekam danach die Arme nicht mehr hoch. Daher mussten beide wieder runter. Das war allerdings eher eine Vorsichtsmaßnahme“, klärt Müller auf und hat zudem gute personelle Nachrichten zu verkünden: „Jamie Stopp und Kevin Gießler, die zuletzt ausgefallen waren, werden zur Relegation wohl wieder fit.“

Simon Lehmann könnte sich beim SCL durch die Relegation nun mit dem Aufstieg verabschieden. Das Eigengewächs geht im Sommer dann nach Niederschopfheim. „Durch sein Studium kann er nicht mehr so häufig trainieren. In Hohberg gibt es weniger Einheiten die Woche und er hat die Möglichkeit, dort dann trotzdem zu spielen“, erklärt Müller die Hintergründe zu dem Wechsel.

SC Lahr: Leptig; Sö. Zehnle, Fries, Wirth, Bandle (46. Kaufmann; 71. Lehmann), Bross, Häußermann, Allgaier, Kalt, Gutjahr, Keita (57. Naletilic).

Tore: 1:0 Bandle (9.), 2:0 Kaufmann (52.), 3:0 Wirth (67.).

Gegner noch nicht klar

Der SC Lahr hat seinen Platz in der Relegation zur Oberliga nun sicher. Gegen wenn es in der ersten Runde dann aber in Hin- und Rückspiel geht, steht noch nicht fest. In der Oberliga Baden ist Bruchsal momentan auf Rang zwei, allerdings Heddesheim zwei Spieltage vor Schluss auch nur einen Zähler dahinter.