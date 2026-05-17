Verletzte vor Relegation: Bei diesen Personalien kann beim SC Lahr Entwarnung gegeben werden

Mit einem 3:0-Erfolg gegen Hausen haben sich die Dammenmühlen-Kicker die Chance auf die Oberliga gesichert. Beim Sieg gab es zwei verletzungsbedingte Auswechslungen.
Verbandsliga: SC Lahr - VfR Hausen 3:0 (1:0). Für die Kicker von der Dammenmühle geht die Saison in die Verlängerung. Die Lahrer zeigten sich gegen Hausen in starker Form, ließen kaum eine Chance des Gegners zu und haben nun den zweiten Tabellenplatz sicher. Damit wird die Relegation – zunächst gegen einen Vertreter der Verbandsliga Baden und bei einem Weiterkommen dann noch zwei Spiele gegen ein Team der Verbandsliga Württemberg – zeigen, ob der Weg in die Oberliga geht.