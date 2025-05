Frischer Anstrich fürs Kinderbecken Die neue Saison im Seelbacher Familienbad startet am Samstag

Das Familienbad Seelbach öffnet am Samstag, 10. Mai, erstmals in diesem Jahr seine Tore. Auch dank einer neuen Fachkraft sind keine Einschränkungen in den Öffnungszeiten, wie es sie etwa im Sommer 2023 gab, zu befürchten.